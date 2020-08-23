أنقرة (زمان التركية) – شهدت مدينة موغلا التركية محاولة لبيع لوحة فنية للرسام الإيطالي، فيليبو باليزي، يعود تاريخها إلى 149 عامًا.

فرق مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب ببلدة ميلاس التابعة لمدينة موغلا أطلقت عملية أمنية للقبض على أشخاص قامت برصدهم عقب تلقيها معلومات عن استقدامهم لبعض القطع التاريخية من خارج البلدة وأنهم يبحثون عن مشترين لها.

وبموجب قرار التفتيش الصادر عن نيابة ميلاس قامت الفرق الأمنية بتفتيش غرفة الفندق التي كان يمكث بها المشتبه بهم ر.أ وم.ي ود.ى، حيث تم العثور على لوحة بحجم 50*70 تبين أنها للفنان الإيطالي فيليبو باليزي يعود تاريخها إلى عام 1871.

وفي حال كانت اللوحة حقيقية فإن القيمة الفعلية لها تقدر بمليون دولار.

هذا وبدأت قوات الأمن تحقيقات ضد المشتبه بهم الثلاثة بتهمة مخالفة قانون حماية التراث الثقافي والطبيعي.

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