أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة في تركيا أركان أكوش، المذيع ومدير الأخبار السابق بقناة “بوجون” تي في المعارضة.

وتبين أن قوات الشرطة داهمت منزل أكوش، في مدينة أزميت، لإخضاعه لتحقيقات في دعوى تتهمه بالانتماء لحركة الخدمة.

هذا ونُقل أكوش إلى إسطنبول بعد أن قضى بعض الوقت في وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن كوجالي.

وقناة بوجون كانت ضمن شبكة (ديجي تورك) التي تتبع مجموعة إيبك الإعلامية المملوكة لمجموعة “كوزا هولدنج” المغلقة قبل المحاولة الانقلابية في عام 2016.

وكان الرئيس رجب أردوغان أصدر قرارا بمصادرة مجموعة إيباك الإعلامية العملاقة في عام 2015 بدعوى صلتها بحركة الخدمة في غياب أي مبرر قانوني.

واعتبر المحللون أن إسكات كل من مجموعتي إيباك وفضاء الإعلاميتين التي كانت تضم أكبر القنوات التلفزيونية والصحف اليومية قبل نصف عام من وقوع محاولة انقلاب 2016 كان من إرهاصات الانقلاب، حيث قام أردوغان بتكميم الإعلام الحر والمستقل لكي يسوغ روايته الرسمية عن هذا الانقلاب للرأي العام دون أي عائق وسط سيطرته الكاملة على ما تبقى من وسائل الإعلام المؤثرة.

وتصنف تركيا وفق التقارير الحقوقية الدولية كأكبر سجن للصحافيين في العالم.

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