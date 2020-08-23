أنقرة (زمان التركية) – تشهد مدينة جيراسون شمال شرق تركيا كارثة طبيعية ضخمة بسبب سيول عنيفة نجم عنها فيضانات وانهيارات أرضية عرضت حياة العشرات للخطر.

وزير الداخلية، سليمان صويلو، أعلن ارتفاع عدد ضحايا السيول بمدينة جيراسون إلى 4 قتلي بينهم ضابط بقوات الدرك، إضافة إلى وجود أكثر من 100 محاصرين.

وأفاد صويلو أن أعمال الإنقاذ لا تزال قائمة، قائلا: “إلى الآن تم انقاذ 133 مواطنا وتعمل فرق الإنقاذ إلى الوصول للأشخاص العالقين داخل قاعة زفاف. تم إغلاق 118 طريق مؤدي لقربة وتعرضت مناطق درالي ودوغان كنت وياغلي درا لخسائر فادحة”.

كارثة طبيعية ضخمة

على الصعيد الآخر صرح وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، أنها المرة الأولى التي يشهد فيها كارثة طبيعية ضخمة كهذه وأن المواطنين تجاهلوا الأمر رغم العديد من التحذيرات الجادة التي أطلقتها السلطات وهو ما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح.

أضاف: “ليس بالإمكان منع حدوث هذه الفيضانات بشكل كلي، لكن يتوجب عدم إقامة منازل ومحال تجارية في المناطق الواقعة بقاع التيارات المائية. حجم الأمطار المتساقطة بالأمس بلغ 135 ملليمتر أي أنه خلال يوم واحد تساقطت أمطار بلغت 1.5 ضعف متوسط الأمطار المتساقطة في شهر أغسطس”.

وفي تصريح صباح اليوم ذكر صويلو أن ما يحدث في شرق وغرب جيراسون هو ناجم عن سيول وانهيارات أرضية في نفس الوقت وأن جميع المحال التجارية بمنطقة درلي انهارت كليا ولم تعد صالحة للاستخدام مفيدا أن السلطات ستضمد جراح سكان المدينة وستدعمها بكل طاقتها.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر، فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس تغريدة دعا خلالها بالرحمة لضحايا كارثة السيول التي عصفت بمدينة جيراسون مشيرا إلى استمرار أعمال البحث عن المواطنين المفقودين وأن الدولة وجهت كل إمكاناتها لتضميد جراح ضحايا الكارثة.

إنقاذ 127 مواطنا

وفي السياق نفسه أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بيانا عبر أعلنت خلاله إنقاذ 127 شخصا من ضحايا السيول التي تشهدها مدينة جيراسون وراح ضحيتها ثلاثة مواطنين.

وأضافت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في بيانها أن مناطق درلي واسبيا ودوغان كنت وتريبولو وجوجا وجورالا وياغلي دارا شهدت سيولا وانهيارات أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في جيراسون مشيرة إلى انقاذ 127 مواطنا حتى الآن خلال أعمال البحث والإنقاذ التي يشارك فيها الهلال الأحمر التركي و153 مركبة و423 عنصر من فرق الإنقاذ.

هذا وتوجه وزير الزراعة والغابات إلى مدينة جيراسون لتفقد المناطق المتضررة من السيول على أن يلحق به في الوقت لاحق وزير البيئة والتخطيط العمراني، مراد كوروم.

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