أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن “سياسة النيوليبرالية” التي يتبعها حزب العدالة والتنمية الحاكم والسياسات الدولية الاحتكارية جعلت من بلاده دولة مستوردة للمنتجات الزراعية.

كليجدار أوغلو أوضح أن عملية توفير الغذاء المتوازن والكاف في تركيا تزداد صعوبة بمرور الوقت، مع تناقص مساحة الأراضي المزروعة.

زعيم المعارضة في تركيا كان يعلق على تقرير أعده نائب حزب الشعب الجمهوري أورهان ساريبال، بعنوان “الوضع الزراعي في تركيا” يرصد فيه التراجع الذي شهده قطاع الزراعة خلال حكم العدالة والتنمية والمشكلات التي يعاني منها المزارع التركي.

وخلال تقديمه للتقرير أفاد كليجدار أوغلو أن قطاع الزراعة الاستراتيجي في الدول المتقدمة ينزف يوميا.

وذكر كليجدار أوغلو أنه “في تركيا تزداد عملية توفير غذاء متكامل وكاف صعوبة يوميا”.

كليجدار أوغلو قال إنه في ظل تولي حزب الشعب الجمهوري لن ينام أي مواطن وهو يشعر بالجوع مفيدا أن المزارعين المنتجين هم أسياد تركيا الحقيقيين.

وفي السياق نفسه ذكر التقرير أن مساحة الأراضي الزراعية في تركيا كانت تبلغ 41 مليون و196 ألف هكتار في عام 2002 الذي تولى فيه العدالة والتنمية حكم البلاد غير أن هذه المساحة تقلصت بنحو 3 مليون و484 ألف هكتار لتسجل 37 مليون و712 ألف هكتار.

وأضاف التقرير أنه في عهد العدالة والتنمية فقدت تركيا مساحات زراعية تفوق ثلاث أضعاف المساحة الزراعية لمدينة تراقيا مفيدا أنه في الفترة بين عامي 2003 و2019 بلغت صادرات تركيا الزراعية 77.6 مليار دولار في حين بلغت وارداتها الزراعية 104.6 مليار دولار وأن تجاوز الواردات إجمالي الصادرات جعل مزارعي الدول الأجنبية أكثر ثراء.

هذا وشدد التقرير أن الزراعة في تركيا بلغت مرحلة الانهيار.

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