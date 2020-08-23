إسطنبول (زمان التركية) – قال الكاتب الصحافي التركي يلماز أوزديل، إنه دائما ما كان الإعلان عن اكتشاف حقول البترول في تركيا يأتي قبيل الانتخابات، لذلك لم يكن يصدق هذه الأخبار.

جاء ذلك تعليقا على إعلان الرئيس رجب أردوغان اكتشاف احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود.

يلماز أوزديل، قال: “لقد أعلنوا عن هذه الاكتشافات 8 مرات، وهذه هي مرة التاسعة، لم أكن مصدقًا لهم ولكن هذه المرة أصبحت مقتنعًا-بسبب اختلاف توقيت الإعلان-، أن هناك غازا طبيعيا في البحر الأسود. وأعتقد أنهم سيعلنون اكتشاف النفط مع اقتراب موعد الانتخابات، ولكن سيكون هذا في 2023 للأسف”.

وأراد الصحفي التركي لفت الانتباه إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تؤخر الإعلان عن الاكتشافات البترولية إلى قبيل وقوع أحداث هامة مثل الانتخابات، لكن يبدو أن الوضع الحالي يستحق الإعلان عن هذا الاكتشاف الضخم.

وأضاف أوزديل أنه كتب عن اكتشافات الغاز الطبيعي قبل موعد كل استحقاق انتخابي، قائلًا: “كتبت عن هذه الاكتشافات قبل كل انتخابات. كتبت عنها 7 مرات. في الفترة بين 2000 و2007 كانوا يكتشفون الفحم. وبعد 2007 بدأوا اكتشاف البترول. وفي الفترة بين 2007 و2013 بدأ اكتشاف الكثير من البترول. حتى أنهم اكتشفوا البترول 4 مرات في مدينة إزمير. خاصة عندما أعلنوا ترشح رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم في الانتخابات عن مدينة إزمير”.

ويقول مراقبرون إن أردوغان وإعلامه يواصلان الترويج لحقل الغاز في البحر الأسود على انه اكتشاف ضخم وسيحقق رخاءً اقتصاديا لتركيا من أجل ترميم شعبية حزب العدالة والتنمية المنهارة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تركيا والذي يظهر بوضوح في قيمة الليرة المتراجعة أمام العملات الاجنبية، إلا أن الحقيقة أن الاحتياطي المعلن لا يتجاوز 2 من ألف من الاحتياطات العالمية المقدَّرة بنحو 203.14 تريليون متر مكعب.

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