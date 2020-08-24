أنقرة (زمان التركية)ـــ ارتفع إلى 7 عدد من فقدوا حياتهم جراء السيول والانهيارات الأرضية، التي شهدتها ولاية جيراسون، شمال تركيا، في حصيلة غير نهائية.

وتسببت السيول الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت مساء السبت في إغلاق طرق 118 قرية تم فتح طريق 35 قرية منها مؤخرا فيما تتواصل الجهود لفتح طرق 83 قرية.

كما انقطعت الكهرباء عن 70 قرية و8 أحياء في الولاية، فيما تم تمت إعادة الكهرباء إلى 49 قرية و4 أحياء والمساعي متواصلة لإعادة الكهرباء إلى باقي المناطق.

وأمس الأحد صرح وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم من موقع الحادث بأن الفيضانات أسفرت عن: “انهيار 4 مباني، و تضرر 200 مبنى في دوغانكنت، وانهيار 3 مبان في ديريلي، وتضرر 152 مبنى، و 10 مباني مدمرة، و 9 متضررة بشكل طفيف في ياغدير.”

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