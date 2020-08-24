أنقرة (زمان التركية) – أصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 42 من طلاب اكاديمية عسكرية مفصولين في إطار تحقيقات انقلاب 2016 الفاشل.

وذكرت نيابة أنقرة في بيان أن قرارات الاعتقال صدرت بحق 42 من طلاب المدرسة الحربية للقوى البرية التركية الذين تم فصلهم بموجب مراسيم حالة الطوارئ.

جدير بالذكر أن السلطات التركية أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد بحق أكثر من 300 طالبا عسكريا حتى يومنا هذا.

وبعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصل من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

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