أنقرة (زمان التركية) – مددت تركيا مهام عمل سفينة الأبحاث والتنقيب التركية “أوروتش رئيس” في شرق المتوسط لمدة أربعة أيام أخرى.

وبموجب إنذار البحري “Navtex” تم تمديد عمل سفينة الأبحاث التركية حتى 27 أغسطس/ آب الجاري.

الإعلان السابق الخاص بالإنذار البحري كان من المقرر أن ينتهي في 23 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة أعلنت أمس الأحد تمديد مهام المسح السيزمي للسفينة في محيط جزيرة قبرص قبل ساعات من انتهائه.

وتعترض اليونان وقبرص على التنقيب التركي عن البترول في شرق المتوسط وتتهمان تركيا بالاعتداء على الجرف القاري اليوناني.

سفينة أوروتش رئيس هي من سفن الأبحاث النادرة والقليلة حول العام، ويمكنها إجراء المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية والأوقيانوغرافية. حسب المعلن من قبل الحكومة التركية.

كما يمكنها إجراء المسح ثلاثي الأبعاد حتى عمق 8 كيلومترات، وثنائي الأبعاد حتى 15 كيلومترًا.

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