أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزارة الصحة التركية تسجيل 1217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة مساء أمس الأحد.

ومر حتى الآن 21 يوما على تجاوز الإصابات 100‪0 حالة في تركيا، فيما شهد ها الأسبوع تجاوز الإصابات 120‪0 حالة.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 258 ألفًا و249 حالة، وأن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع إلى 6121 حالة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 237 ألفًا و165 حالة، بعد تسجيل تعافي 795 حالة جديدة.

وأوضح أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت للحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 6 ملايين و327 ألفًا و466 تحليلًا، بعد إجراء 80 ألفًا و302 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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