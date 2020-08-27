روما (زمان التركية)ــ أبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، بييرو فاسينو، سفير تركيا لدى روما، مراد سالم إسنلي، أن لا وسيلة لحل النزاعات في بحر إيجة وقبرص بدون “الحوار والتفاوض”.

ويشهد البحر المتوسط حالة توتر متصاعدة في ظل إصرار تركيا على التنقيب عن النفط، فيما استدعت اليونان إيطاليا وفرنسا لإجراء مناورات مشتركة في المتوسط.

ونوه فاسينو، بأن في منطقة البحر المتوسط “​​التي تتميز بالحروب والصراعات، تقع على عاتق كل جهة فاعلة في المنطقة مسؤولية تهدئة التوترات وتجنب دوامة الأعمال الأحادية وحل النزاعات من خلال الحوار”.

وقال وفق بيان صدر عقب اللقاء “فقط من خلال المفاوضات سيكون من الممكن تحقيق السلام والاستقرار في نهاية المطاف لسوريا وليبيا”.

كما عد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن “طريق الحوار والمفاوضات يجب أن يتابع بتصميم للتوصل الى حل مشترك وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتجنب الأعمال الأحادية الجانب. وفي هذا السياق، فإن قرار أنقرة بمنح الجنسية التركية لأعضاء بارزين في حماس لا يمكن إلا أن يثير القلق”.

وقال فاسينو “لطالما كانت لإيطاليا وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية مكثفة، وهما مدعوّتان للعب دور مهم في تفضيل حلول السلام والاستقرار والأمن في البحر الأبيض المتوسط”، معلنا أن لجنة الشؤون الخارجية تعتزم العمل في هذا الاتجاه من خلال تكثيف العلاقات مع نظيرتها في البرلمان التركي.

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