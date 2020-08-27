إسطنبول (زمان التركية) – كشفت رئيسة نقابة العاملين في الخدمات الطبية والاجتماعية (SES) في مدينة باطمان شرق تركيا، دنيز توبكان، أن الأسبوع الماضي شهد وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال انتظار أماكنهم في غرف الرعاية المركزة.

وبحسب التقارير الواردة من قطاع الصحة في تركيا، فإن مدينة باطمان الواقعة في شرق البلاد، إحدى المدن التي تشهد انهيارًا للنظام الصحي، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين بالفيروس منذ إعلان إلغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي.

رئيسة نقابة العاملين في الخدمات الطبية والاجتماعية في تركيا دنيز توبكان، أوضحت أن حالات الإصابة الإيجابية بالفيروس لا تتراجع عن 50% من أعداد التحاليل التي تجرى يوميًا، مهما تغيرت أعداد التحاليل.

وأشارت إلى أن المدينة شهدت وفاة 500 مصاب بكورونا حتى الآن منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن وزارة الصحة لم تكذب هذه الأخبار حتى الآن.

وكشفت أن المدينة تضم 3500 عامل في القطاع الصحي، 700 منهم حتى الآن، كانت نتائج إصابتهم إيجابية.

وأكدت أنه بالرغم من رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة الرعاية المركزة في المدينة من 350 إلى 450 سريرًا إلا أنها غير كافية لاستقبال كافة الحالات الحرجة، مشيرة إلى أن عدد المخالطين لحالات إصابة مؤكدة وصل إلى 40 ألف شخص حتى الآن، وأن أعداد الحالات الإيجابية وصلت إلى نحو 15 ألف حالة حتى الآن.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، ذكر أن هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء خلال العشرة أيام الأخيرة.

وخلال بث مباشر على قناة (خبرترك) ذكر جيهان أن الفيروس خرج عن السيطرة، وأوضح أن الإصابات الجديدة تتجاوز عدد المتعافين.

قال المسئول الطبي التركي: “عندما تتجاوز أعداد المتعافين أعداد الإصابات الجديدة حينها فقط سنتمكن من إعلان السيطرة على الفيروس مجددا”.

وزعم جيهان أن الإصابات الفعلية تفوق المعلن، قائلا: “الإصابات الحقيقية أكثر، لكن ما يهم هو النسبة بين الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين”.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى مساء الأربعاء ارتفع إلى 262 ألفًا و507 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 6 آلاف و183 حالة.

الوزير فخر الدين كوجا أعلن ارتفاع أعداد المتعافين يوميًا بعد تراجعها لنحو أسبوع كامل، ولفت إلى تسجيل 1002 حالة تعافي جديدة الأربعاء، لكن العدد كان أقل من حالات الإصابة.

ومساء أمس سجلت تركيا 1313 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كانت قد سجلت مساء الثلاثاء 1500 إصابة.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا مطلع هذه الشهر أقل من 1000 حالة، وهناك تخوف من موجة ثانية لإصابات كورونا بين المواطنين.

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