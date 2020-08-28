وزير الدفاع السوداني: تأجيل التوقيع على اتفاق السلام

وأوضح وزير الدفاع السوداني أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال، وعبد الواحد نور قائد “جيش تحرير السودان “، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.

كما رحب اللواء ياسين ابراهيم ياسين، بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنه “مرحب بهم للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيهم التدريب المطلوب”.