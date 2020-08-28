وزير الدفاع السوداني: تأجيل التوقيع على اتفاق السلام

الخرطوم (زمان التركية): أعلن وزير الدفاع السوداني، اللواء ياسين إبراهيم ياسين، الجمعة، أنه تم تأجيل التوقيع على اتفاق السلام إلى الاثنين المقبل، “لإنهاء الإجراءات الإدارية بشأن الاتفاق”.
وأوضح وزير الدفاع السوداني أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال، وعبد الواحد نور قائد “جيش تحرير السودان “، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.
كما رحب اللواء ياسين ابراهيم ياسين، بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنه “مرحب بهم للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيهم التدريب المطلوب”.
وأشار إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.