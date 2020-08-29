أضنة (زمان التركية)ــ حمل مسئول المواطنين 90 بالمئة من حرائق الغابات التي تشهدها تركيا.

المدير العام للغابات بكير كاراكابي قال إن حرائق الغابات، خاصة خلال فصل الصيف تقع في الأصل بسبب عامل بشري، وأضاف: “90 في المائة من النشاط البشري يتسبب في حرائق الغابات في تركيا، 10 في المائة من الحرائق تعود لأسباب طبيعية”.

وذكر أن الحراق المسئول عنها أشخاص يكون 6 في المائة متعمدا، و84٪ بسبب الإهمال.

وأوضح كركابي، الذي تواجد الجمعة في منطقة كوزان في أضنة التي شهدت حريقا، أنه من الأمثلة على حالات الإهمال، تنظيف نفايات الحقول بالنار، وإلقاء أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب التي لا تزال مشتعلة، ومغادرة مكان الشواء دون إطفاء النيران، وأشار إلى أن الوعي بحرائق الغابات مهم للغاية.

كوارث كبيرة

كراكابي قال “أدعو مواطنينا إلى التحلي بالمسئولية، فالبداية للحرائق هي شرارة أو عود ثقاب أو شرارة ولاعة. كل شيء يبدأ بشرارة. يجب ألا ينسى مواطنونا أبدًا أن أدنى إهمال من جانبهم يمكن أن يتسبب في كوارث كبيرة”.

وقالت وكالة الأناضول اليوم إن حريقا شب في منطقة الغابات في حي باشبويوك في إسطنبول لسبب غير معروف.

وحضر عدد كبير من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما تشارك طائرتين مروحيتين من بورصا وبالكسير وستنضم إليهم طائرة إطفاء أقلعت من إزمير للسيطرة على الحريق.

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