أنقرة (زمان التركية)ــ اعترضت مقاتلات تركية ست طائرات يونانية في شرق البحر المتوسط، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية الجمعة في بيان إن أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية التركية رصدت الخميس 27 أغسطس ست طائرات F 16 أقلعت من جزيرة كريت اليونانية متجهة إلى جنوب قبرص.

وأضافت أن مقاتلات تركية من طراز F 16 اعترضت طائرات تقترب من المنطقة التي أصدرت تركيا بشأنها إشعار بحري “نفاتكس” في جنوب غرب الجزيرة القبرصية وصدتها بعد أن اكتشفت أن طائرات تابعة لليونان.

ونشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو لملاحقة إحدى المقاتلات اليونانية.

وأصدرت تركيا يوم الخميس اشعارا بحريا أعلنت فيه عن تمديد ثانٍ لمدة أربعة أيام لسفينة الأبحاث الزلزالية MTA Oruc Reis التي تنقب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا أعلنت لأول مرة أنها سفينتها ستجري أبحاثًا في المنطقة حتى 23 أغسطس، ثم مددت عملها حتى 27 أغسطس.

واستأنفت تركيا التنقيب عن الطاقة في وقت سابق من هذا الشهر في شرق البحر المتوسط ​​بعد أن وقعت اليونان ومصر اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية، أقره البرلمان في البلدين.

–