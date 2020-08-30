أنقرة (زمان التركية) – قدم الرئيس التركي الأسبق، عبد الله جول، تهنئة بمناسبة عيد النصر الموافق الثلاثين من أغسطس، وهو ذكرى انتصار الجيش التركي بقيادة كمال أتاتورك على الجيش اليوناني.

وكان جول يمتنع عن المشاركة في احتفالات عيد النصر بحجة معاناته من ألم في الأذن.

وخلال تغريدة عبر تويتر هنأ عبد الله جول الأتراك بمناسبة عيد النصر، قائلا: “عيد نصر سعيد علينا. واتقدم بخالص الشكر لأتاتورك ورفاقه وجميع شهدائنا”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يهنئ فيها جول الأتراك بعيد النصر منذ أربع سنوات، وتأتي بينما فرضت السلطات تقييدا على الاحتفال بعيد النصر وتسبب ذلك في توجيه انتقادات من المعارضة لحكومة الرئيس رجب أردوغان.

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