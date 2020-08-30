أنقرة (زمان التركية)ـــ ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات جيراسون شمال شرق تركيا في تركيا إلى 10 أشخاص.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن جهود البحث أسفرت حتى الآن عن التوصل إلى جثامين 10 ضحايا، وكشف أن هناك 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي السياق أقيمت مراسم جنازة عسكرية لاثنان من قوت الدرك فقدا حياتهما خلال أعمال الإنقاذ، وحضرها وزير الداخلية.

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا فيضانات جيراسون 7 ضحايا.

وقال مسئول محلي في ولاية جيراسون إن الكارثة جعلت من جيراسون منطقة منكوبة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية جيراسون السبت قبل الماضي بحدوث سيول وفيضانات ببلدتي جارالي وياغلي دارا، حيث سحبت مياه السيول السيارات واقتلعت ماكينات الصرف الآلي والمحال التجارية من مواقعها وتم إغلاق الطرق المؤدية للعديد من القرى.

وفي بداية الحادث صرح وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم بأن الفيضانات أسفرت عن: “انهيار 4 مباني، و تضرر 200 مبنى في دوغانكنت، وانهيار 3 مبان في ديريلي، وتضرر 152 مبنى، و 10 مباني مدمرة، و 9 متضررة بشكل طفيف في ياغدير.”

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