أنقرة (زمان التركية) – أطلقت السلطات التركية تحقيقات بحق الإدارة المؤقتة لبلدية ماردين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية مزاعم فساد مالي ضخمة في البلدية.

واعتقل العديد من المسؤولين في البلدية التي خضعت للوصاية مرتين بعد إقالة رئيسيها المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على التوالي، وتتواصل التحقيقات مع والي ماردين السابق والوصي المعين على بلدية ماردين الحالي، محمود دميرتاش، على خلفية طرح مناقصات وهمية.

طرح مقابر للتعمير

وخلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول عام 2018 ومارس/ آذار عام 2019 طرحت إدارة البلدية العديد من مشاريع المرافق العامة للتعمير وكذلك المقابر الواقعة في حي عمرلي والمسؤولة من البلدية للتعمير أيضا.

وذكرت وكالة أنباء Mezopotamya أن البلدية أعادت طرح مناقصة كان قد أعلن عنها قبل 5 سنوات.

وذكرت الوكالة أنه في عام 2015 طرحت البلدية مناقصة لتعمير المنطقة مقابل 157 ألف و600 ليرة، وبدأت أعمال التعمير بالمنطقة فعليا.

ومع تعيين الوالي مصطفى يامان وصيا على البلدية في عام 2016 أعلنت البلدية في العاشر من فبراير/ شباط عام 2017 عبر موقعها الالكتروني بدء أعمال التعمير بالمنطقة.

وفي الخامس من يوليو/ تموز عام 2017 نشر حساب بلدية ماردين التي كانت تخضع حينها لإدارة الوصي صورا للمنطقة عينها. وأشار المنشور إلى بدء الأعمال بالمنطقة.

وعقب مرور فترة من الوقت نشر الحساب نفسه منشورا آخر في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط عام 2018 أوضح خلاله استمرار أعمال زرع الأشخاص في محطة التحويل ومنطقة تخزين القمامة السابقة في نصيبين.

وتضمن المنشور صور تعكس زرع عدد من الأشجار في ساحة فسيحة.

مناقصة أخرى بعد 15 شهرا

ولاحقا تم الكشف عن مناقصة أخرى لإصلاح وتشجير المنطقة التي انتهت البلدية من إصلاحها بالفعل، فبعد مرور 15 شهرا على المنشور الأول لبلدية ماردين تم الإعلان عن مناقصة “لإصلاح وتشجير ساحة تخزين القمامة ببلدة نصيبين” ضمن رئاسة وحدة البيئة وحمايتها.

وفي الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2018 مُنحت المناقصة إلى الشركة المتحدة للتجارة والصناعة والسياحة والنقل والغذاء وشؤون الغابات وأعمال النظافة ومركزها بلدة فيرانشهير بمدينة أورفا مقابل 2 مليون و529 ألف و300 ليرة.

وخلال الاتفاقية التي أبرمت بين الشركة وبلدية ماردين في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 تقرر بدء أعمال الإصلاح في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 والانتهاء منها في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني من عام 2019.

وتم إضافة بيانات المناقصة إلى الموقع الرسمي للبلدية عقب تعيين وصي آخر على بلدية ماردين في التاسع عشر من أغسطس عام 2019.

التحقيق في المناقصة الوهمية

من جانبها بدأت السلطات تحقيقات ضد الإدارة المؤقتة لبلدية ماردين على خلفية إجرائها مناقصة وهمية، حيث ذكرت صحيفة سوزجو أن المناقصات الخاصة بإدارة وحدة البيئة وحمايتها ببلدية ماردين شهدت أعمال فساد بجانب إبرام مناقصات وهمية.

وتبين أن المناقصة التي تم إبرامها في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2018 لإصلاح منطقة تخزين القمامة ببلدة نصيبين وبلغت قيمتها 2 مليون و529 ألف و300 ليرة كانت مناقصة وهمية.

تقدم المفتشين ببلاغ

وخلال أعمال التدقيق تم رصد العديد من أعمال الفساد مما دفع المفتشين إلى التقدم ببلاغ لنيابة ماردين ضد العديد من المسؤولين البارزين بالبلدية.

وعلى خلفية هذا تم اعتقال العديد من المشتبه بهم وكان من بينهم مسؤولين بارزين.

هذا وقضت المحكمة بحبس ثمانية من المشتبه بهم، كما أعلن الوصي المعين على بلدية ماردين، الوالي محمود دميرتاش، أن التحقيقات لا تزال قائمة.

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