شانلي أورفة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا، نشر كاميرات مراقبة في مدينة تل أبيض شرق الفرات شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت ولاية شانلي أورفة التركية، إنه تم نصب نظام كاميرات مراقبة في جميع مداخل ومخارج تل أبيض، وفي المؤسسات العامة، ونقاط المراقبة، والشوارع الرئيسية والميادين فيها.

وذكرت الولاية أن الكاميرات تتمتع بدقة عالية ورؤية ليلية، وقالت إنها تمنح قوات الأمن سهولة الكشف عن المركبات المشبوهة والأشخاص الذين يشكلون مخاطر أمنية باستخدام التقنيات الذكية.

وخضعت تل أبيض ضمن 68 بلدة، منها رأس العين، في أكتوبر العام الماضي لسيطرة تركيا عقب عملية نبع السلام ضد قوات سوريا الديمقراطية.

ووقعت عدة انفجارات بمركبات مفخخة، في تل أبيض ورأس العين، الفترة الماضي اتهمت تركيا، قوات سورية الديمقراطية بتنفيذها.

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