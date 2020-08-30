لانارك (زمان التركية) – شهدت قرية اسكتلندية بيع خروف بأغلى ثمن في العالم.

الخروف الذي بيع في قرية لانارك من فصيلة تيكسل، هي سلالة غنم أصلها من جزيرة تيكسل بهولندا، وبلغت قيمة عملية البيع بمبلغ يزيد عن 360 ألف جنيه إسترليني.

عملية البيع تمت في قرية لانارك يوم الخميس الماضي، الموافق 27 أغسطس/ آب الجاري، حيث بيع الخروف الذي يحمل اسم “الألماسة المزدوجة” من نوع تيكسل، مقابل 368 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يقابل نحو 3 ملايين و603 ألف ليرة تركية.

عملية البيع تمت عن طريق مزاد علني بدأ بمبلغ 10 آلاف و500 جنيه إسترليني، إلا أن السعر ارتفع بسرعة كبيرة، ليصل في النهاية إلى 368 ألف جنيه إسترليني.

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