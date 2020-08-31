أنقرة (زمان التركية) – أرسل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة تحذير إلى شعبي اليونان وفرنسا من انعكاس تطورات الوضع في شرق المتوسط عليهم.

وقال أردوغان: “هل يقبل الشعب اليوناني ما سيحل به بسبب القيادات الجشعة والمفتقرة للكفاءة؟ هل يعرف الشعب الفرنسي الثمن الذي سيدفعه بسبب القيادات الجشعة والمفتقرة للكفاءة؟”.

وأجرت فرنسا هذا الشهر مناورتين عسكريتين مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط، بعدما أصبحت اتفاقية دفاع مشترك مع قبرص مفعلة.

وفي كلمته خلال حفل تخرج المدارس الحربية بجامعة الدفاع الوطني أوضح أردوغان أن كل من سيعارض تركيا برا وبحرا وجوا سيشاهد عزم تركيا على حماية شرعيتها وحقوقها التي يكفلها لها القانون الدولي.

وأضاف أردوغان أنه تم إضافة التهديدات المستهدفة لحقوق ومصالح تركيا في المنطقة وعلى رأسها البحر المتوسط وبحر إيجة إلى معركة تركيا ضد الإرهاب.

قال الرئيس الركي: “نعرف جيدا الأثمان التي دفعناها في هذا الوطن الذي ارتوى كل شبر فيه بدماء الشهداء”.

وأضاف أردوغان: “نحن عازمون اليوم على دفع أي ثمن في الطريق الذي نسلكه بل وأننا ندرك أنهم لن يقبلونا ولو ليوم واحد في هذه الأراضي. مهما فعلنا فإننا فعلناه رغم أنفهم وسنواصل فعله. أثق أنه لا توجد أي عقبة ستعجز تركيا عن تجاوزها بعون الله ودعمه. تركيا إحدى الدول القليلة التي لم تكن أبدا دولة معتدية واستعمارية على مدار تاريخها”، وفق قوله.

وكانت فرنسا قالت هذا الشهر إنه ستنشر قطعها البحرية في شرق المتوسط.

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