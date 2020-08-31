‏أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الأخيرة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن تسجيل 42 حالة وفاة بفيروس كورونا و1482 حالة إصابة بالفيروس مساء الأحد.

وسجلت تركيا السبت 39 حالة وفاة بفيروس كورونا والجمعة 36 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 268 ألفًا و546 حالة، بفيما بلغت الوفيات 6326 حالة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 243 ألفًا و839 حالة، بعد تسجيل 1027 حالة تعافي جديدة.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، ذكر أن بات هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء.

وذكر المسئول الطبي التركي من أنه: “عندما تتجاوز أعداد المتعافين أعداد الإصابات الجديدة حينها فقط سنتمكن من إعلان السيطرة على الفيروس مجددا”.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد التحاليل التي أجريت منذ بداية الأزمة فقد ارتفع إلى 7 ملايين و28 ألفًا و390 تحليلًا، بعد إجراء 91 ألفًا و302 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا مطلع هذا الشهر أقل من 1000 حالة، وهناك تخوف من موجة ثانية لإصابات كورونا بين المواطنين.