أنقرة (زمان التركية) – أبدت تركيا اعتراضها الجديد لأي وجود عسكري لليونان على جزيرة كاستيلوريزو المتنازع عليها.

وقالت تقارير إن اليونان أنزلت قوات برية في جزيرة كاستيلوريزووالتي تبعد عن الشواطئ التركي أقل من 2 كيلومترًا.

الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، وجه تحذيرًا شديد اللهجة لأثينا قائلا: “نؤكد أننا لن نسمح بوصول أعمال الاستفزاز هذه التي تتم على جهة المقابلة تمامًا لشواطئنا، إلى أهدافها”.

وأكد أكصوي أن هناك أنباء متداولة حول قيام اليونان بإنزال قوات عسكرية إلى جزيرة كاستيلوريزو، مشيرًا إلى أن اتفاقية باريس للسلام التي وقعت بين البلدين في عام 1974، تنص على أن الجزيرة منزوعة السلاح.

وشدد أكصوي على أنه في حالة التأكد من صحة هذه الأنباء فإن هذا يؤكد للجميع الوجه الحقيقي لنوايا اليونان في شرق المتوسط وعدم اعترافها بالقوانين الدولية، مؤكدًا أن تركيا لا تقبل أي محاولات غير مشروعة لتغيير وضع الجزيرة.

وهناك توتر متصاعد بين تركيا واليونان بسبب الخلاف على ثروات شرق المتوسط، وتجري تركيا حاليا أعمال تنقيب عن مصادر الطاقة قبالة سواحل جزيرة قبرص تعترض عليها أثينا وتقول إنها ضمن الجرف القاري اليوناني.