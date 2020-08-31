بيروت (زمان التركية)ــ كلُف الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب اليوم الإثنين بتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس ميشال عون بعد أن حصل على دعم غالبية النواب.

وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في أغسطس 10 في أعقاب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وحصل السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء يوم الأثنين.

وحصل أديب، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطني الحر المسيحي ترشيحه له.

ويضم مجلس النواب اللبناني عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

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