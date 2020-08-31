القاهرة (زمان التركية)ـــ أعلنت جمهورية مصر العربية إدانتها الهجوم على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار، أطقتها مليشيا الحوثي، ونجحت قوات التحالف العربي في تدميرها قبل وصولها مبنى المطار.

الخارجية المصرية قالت في بيان مساء الأحد: “تعرب مصر عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مفخخفة بدون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وأضاف البيان الذي نشر عبر حساب الوزارة على موقع فيسبوك: “تجدد مصر التأكيد على وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وكانت قيادة “تحالف دعم الشرعية في اليمن” أعلنت اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي؛ الناطق باسم قوات التحالف، في بيان أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي من دون وقوع أية إصابات أو أضرار بين المدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

وشدد على أنه “سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

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