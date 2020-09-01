واشنطن (زمان التركية) – كشف جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبيع الإمارات أحدث مقاتلاتها من طراز F-35، والتي ترفض الإدارة الأمريكية تسليمها تركيا رغم سداد قيمتها.

جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط، أجري أمس زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمرافقة وفقد أمني إسرائيلي رفيع المستوى في حدث غير مسبوق، من أجل تنسيق التعاون الاستخباراتي بين البلدين.

كوشنير قال في حوار صحفي مع وسائل الإعلام، إن الفترة المقبلة ستشهد بدء لقاءات بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل السماح للإمارات بالحصول على طائرات F-35.

ورغم إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل لا تزال الأخيرة تعارض حصول أي من الدول العربية على طائرات متطورة مثل F-35، لضمان تفوقها الجوي على جيوش المنطقة، إلا أن تصريحات كوشنير الأخيرة تشير إلى ممارسة ضغط على إسرائيل لتتراجع عن موقفها تجاه أبوظبي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارًا خلال العام الماضي، بتعليق مشاركة تركيا تركيا في مشروع التصنيع المشترك للمقاتلة الأحدث حول العالم F-35، على خلفية إصرار أنقرة على الحصول على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية الأحدث S-400.

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