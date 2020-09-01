أنقرة (زمان التركية)ــ حصل وزير الخارجية الإيطالي على ضوء أخضر من حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لتفعيل الاستثمارات الإيطالية هناك.

وقال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس خلال لقاء مع لويجي دي مايو: “سننشئ لجنة للقضايا الاقتصادية” بين إيطاليا وليبيا، “وفي أقرب وقت ممكن، نريد من الشركات الإيطالية أن تأتي إلينا لدعم التقدم والتنمية في ليبيا”. وفق وكالة (آكي).

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قالت في وقت سابق إن “إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية هو محور مهمة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في ليبيا”.

وذكرت الخارجية أن الوزير سينتقل بعد ذلك إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأشارت الوزارة الى أن “سبب الزيارة إلى ليبيا هو الوضع الحساس على الساحة، والاتفاق الأخير بين السراج وصالح لوقف إطلاق النار”.

هذا ويرافق دي مايو في مهمته اليوم وكيل الوزارة مانليو دي ستيفانو، المفوض من قبل الوزير للعمل على إنشاء لجنة مشتركة إيطالية ليبية للشؤون الاقتصادية.

ووفقا للخارجية، فإن “خطة دي مايو تتضمن استئناف الاتفاقيات القديمة التي وقعها سيلفيو بيرلسكوني، بهدف إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات الإيطالية في ليبيا وتقديم فرص نمو جديدة لشركاتنا وللشعب الليبي”، وقد “كان الوزير دي مايو قد بحث هذه المسألة بالفعل مع السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس في 24 حزيران/يونيو الماضي”.

وتأتي المكاسي الاقتصادية الإيطالية المحتملة في ظل حفاظ روسيا على علاقات متوازنة مع سلطات طرابلس وطبرق، بعكس تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني فقط.

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