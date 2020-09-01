أنقرة (زمان التركية) – ستلجأ الخطوط الجوية التركية إلى خفض رواتب العاملين بها بنسب تتراوح بين 30 و50 في المئة لعدة أشهر، وذلك بعد تكبدها خسائر بنحو 2.23 مليار ليرة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتم حماية الحقوق الأخرى التي سبق وأن اكتسبها العاملون بموجب اتفاقية التعيين الجماعي، كما ستنهي الشركة العمل بنظام العمل لفترة قصيرة على ألا تقوم بتسريح العمالة بها.

وتكبدت الخطوط الجوية التركية خسائر بقيمة 2.23 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة للضربات العنيفة التي تلقتها موازنة الشركة بعد توقفها خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوصلت الشركة إلى اتفاقية مع اتحاد شركات الطيران في ختام المباحثات التي أجرتها مع الاتحاد فيما يخص بخفض رواتب العاملين لتقليص النفقات.

خفض رواتب الطيارين

وتضمن البروتوكول خفض رواتب الطيارين بنحو 50 في المئة ورواتب طاقم الطائرة بنحو 35 في المئة ورواتب العاملين الآخرين بنحو 30 في المئة.

وسيستمر خفض الرواتب حتى نهاية عام 2021 على أن يتم إعادة النظر فيها لصالح العاملين كل ستة أشهر. وسيتم حماية الحقوق الأخرى التي اكتسبها العاملين بموجب اتفاقية التوظيف الجماعي بما يتضمن أيضا الاكراميات غير أنه تم تعديل المادة المتعلقة بزيادة الأجور بنحو 1 في المئة بجانب التضخم التي سبق وأن تم الاتفاق عليها لعام 2021 لتقتصر الزيادة على نسبة الزيادة في معدلات التضخم.

هذا وبلغ إجمالي العاملين في الخطوط الجوية التركية نحو 38 ألف و969 عامل اعتبارا من نهاية الربع الثاني من العام الجاري بما يتضمن أيضا العمال التقنيين.

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