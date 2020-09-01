تشوروم (‏زمان التركية) – كشف عضو في مجلس بلدية تشوروم، أن البلدية دفعت على مدار أربعة سنوات إيجار سيارة رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، رغم أنها ملك للبلدية.

تونجاي يلماز، رئيس تكتل حزب الشعب الجمهوري المعارض في البلدية أوضح عبر تويتر أن الشركة التي فازت بمناقصة تأجير السيارات للبلدية على مدار سنوات، بعد عامين من تأجير السيارة، أهدتها الشركة المالكة إلى إحدى شركات البلدية.

لكن المفاجئة أن الشركة المهدى إليها السيارة أجرتها للبلدية مرة أخرى، موضحًا أنه بذلك تقوم البلدية بسداد 5200 ليرة تركية شهريًا قيمة إيجار عن السيارة التي تملكها.

ووجه يلماز سؤاله لرئيس البلدية السابق التابع لحزب العدالة والتنمية، خليل إبراهيم أشجين، قائلًا: “إذا كانت السيارة تابعة لبلدية تشوروم، لماذا إذًا دفعتم إيجارا عن سيارتكم لمدة 4 سنوات؟”.

يشار إلى أنه بعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان العام الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام.

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