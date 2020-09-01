أنقرة (زمان التركية)ـــ وجه جنكيز أر ابن عمة الرئيس التركي رجب أردوغان، انتقادا لوزير الداخلية سليمان صويلو على خلفية سَبه نائب رئيس حزب عمال تركيا في البرلمان بشير أتاي.

وكان نائب حزب عمال تركيا في البرلمان، باريش أتاي، قد تعرض للسب من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو، بعد انتقاده، على خلفية الإفراج عن ضابط الصف موسى أورهان رغم ثبوت إدانته في واقعة اعتداء جنسي على شابة تدعى إيباك أر قررت الانتحار .

أتاي قال مخاطبا وزير الداخلية: “أنت حميت العديد من وقائع الاغتصاب، ووفرت الحماية لمرتكبيها”. وزير الداخلية صويلو قرر الرد على أتاي من خلال تغريدة عبر تويتر، قال فيها: “لا يمكن أن يكون مثلي حاميا للمغتصبين، ولكن يمكن أن تكون أنت المغتصب بالمعنى الحقيقي”، على حد قوله.

أكثر التعليقات على الواقعة إثارة للجدل، كان من جنكيز أر، وهو ابن عمة رئيس الجمهورية أردوغان، والذي يندر ظهوره في التعليق على القضايا السياسية.

وقال جنكيز أر عبر تغريدة على تويتر: “أصبت بالدهشة عندما رأيت الخبر. ومسحت تغريدتي التي دعمت فيها سليمان صويلو وزير الداخلية”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في تركيا، أصدرت مساء أمس الإثنين، في استجابة للضغط الشعبي قرارا بفصل ضابط الصف موسى أورهان من عمله في قيادة قوات الدرك (الجاندرما)، بعد التحقيقات التي أجريت معه على خلفية تورطه في واقعة اغتصاب شابة في سن 18 عامًا مما دفعها للانتحار.

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