أنقرة (زمان التركية) – زعم تقرير ألماني أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمر الجيش بإغراق سفينة يونانية، غير أن القيادات العسكرية رفضت هذا الطلب.

وفي تقريرها بعنوان “حرب أردوغان المدبرة” قالت صحيفة (دي فليت) إن التوترات القائمة في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، كادت لتتصاعد لو أقدمت تركيا على إغراق سفينة يونانية لكن الأمر لم يكن بيد أردوغان مباشرة.

وفي تقريرها الذي استندت فيه إلى مصادر عسكرية ذكرت الصحيفة أن أردوغان طالب الجنرالات الأتراك قبل بضعة أيام بإغراق سفينة يونانية مع التأكد من عدم إصابة أحد بأذى وعقب رفض المسؤولين العسكريين هذا الطلب اقترح شخص آخر إسقاط مقاتلة يونانية.

وأضافت (دي فليت) في تقريرها أن الشخص الذي اقترح إسقاط المقاتلة اليونانية أشار إلى إمكانية نجاة الطيار بالقفز من المقاتلة، غير أن الجنرالات العسكريين رفضوا أيضا هذا المقترح.

وتصاعدت التوترات في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا، في ظل إصرار أنقرة على التنقيب عن النفط في منطقة تقول أقينا إنها تتبع جرفها القاري.

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