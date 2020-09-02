برلين (زمان التركية)ـ جسم الإنسان ذكي؛ إذ يصدر تحذيرات وإشارات تنبه لوجود خلل ما أو مرض معين، فما هي أهم العلامات الخاصة بروائح الجسم التي ينبغي الالتفات إليها؟

الروائح التي تنضح بها أجسامنا نظام إنذار مبكر للكشف عن حالتنا الصحية

للجسم علامات تدل على مرضه، ومنها يستدل الأطباء ما أصابه من أجل وصف الدواء اللازم، بيد أن دراسة سويدية حددت عدة روائح يطلقها الجسم، من أجل التنبيه لأصابته بخلل معين. ووفقاً للدراسة التي نشر عنها موقع MSN فهناك أمراض معينة تنتج رائحة معينة في الجسم. لذلك يجب أن نولي اهتماماً خاصاً لبعض الروائح التي تنضح بها أجسامنا، فهي بمثابة نظام إنذار مبكر للكشف عن حالتنا الصحية.

رائحة الفم يمكن أن تشير إلى مرض السكري

إذا كانت رائحة أنفاسك تشبه رائحة الفاكهة لتي نضجت وبدأ وقت تعفنها، فقد تكون هذه الإشارة تنبيها للشخص أنه مصاب بداء السكري. ويطلق الجسم عادة هذه الرائحة عند وجود نقص في الأنسولين.

رائحة الحذاء سيئة… فطريات

جميعنا معرضون للتعرق بعد ممارسة الرياضة، لكن إن كان لقدمك رائحة كريهة باستمرار، فمن الممكن أن يكون السبب الإصابة بالفطريات. التعرق يعزز من وجود الفطريات في القدم فهي تحب الأماكن الرطبة.

رائحة براز كريهة..اللاكتوز

يتعرض البعض لحساسية من مادة اللاكتوز الموجودة في الحليب. ترسل الأمعاء الدقيقة اللاكتوز مباشرة إلى الأمعاء الغليظة. هناك يتخمر بتكوين غاز قوي ويؤدي إلى انتفاخ البطن، والإسهال، وتشنجات البطن والغثيان.

رائحة عرق كالسمك.. مشاكل في الكبد

تحدث رائحة العرق الكريه عندما ينتج الجسم القليل جدًا من إنزيم الفلافين. هذا الأنزيم مسؤول عن تكسير غاز ثلاثي ميثيل أمين عديم الرائحة في الكبد. يمكن أن يكون سبب الاضطراب عيبًا جينيًا أو مشاكل في الكلى والكبد. يحدث المرض في كثير من الأحيان لدى النساء أكثر من الرجال.

رائحة الفم الكريهة .. توقف التنفس أثناء النوم

هناك أسباب عديدة لرائحة الفم الكريهة: التهابات الجيوب الأنفية، والتهابات الحلق أو التهاب اللوزتين أما في حالة متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، فإن رائحة الفم الكريهة تنجم بشكل غير مباشر عن توقف التنفس أثناء النوم ليلاً. يعاني عادة الأشخاص المصابون من الشخير بشكل خاص بصوت عالٍ من هذا المرض ما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية. البكتيريا التي يمكن أن تستقر بعد ذلك هي سبب رائحة الفم الكريه.

رائحة البول الكريهة

هناك عدة أسباب لرائحة البول الكريهة قد تكون التهابات أو بسبب انسداد في مجري البول أو بسبب وجود حصوة.

في النهاية لا بد من التذكير بأهمية عدم تناول أي دواء بمفردك، ومن الواجب مراجعة الطبيب فورا لتشخيص المرض

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