أنقرة (زمان التركية) – هبطت طائرتين خاصتين كان على متنهما عائلة أمير قطر تميم بن حمد بمطار ميلاس في مدينة بودروم، فيما حملت شاحنتين حقائبهم ومتعلقاتهم.

واستغرق إفراغ الشاحنات من الحقائب البالغ عددها 500 حقيقة والعديد من أنابيب الغوص بضع ساعات.

وكان يخت “قطاريا” الخاص بأمير قطر قد رسا بمدينة بودروم التركية قبل نحو ثلاثة أيام. واعتبارا من ساعات الصباح شهد اليخت الفاره حركة كثيفة، حيث ترددت عليه شاحنات محملة بالطعام وتبين أن الطواقم التي كانت تعمل على متن اليخت طوال اليوم كانت تقوم بإعداده وتجهيزه لاستقبال عائلة أمير قطر.

إجراءات مشددة

وشهد مطار ميلاس بمدينة بودروم إجراءات مشددة لاستقبال عائلة أمير قطر، حيث اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة على الطريق المتجه من المطار إلى مرسى بودروم من أجل العائلة الملكية.

ورافقت قوات الشرطة العائلة الحاكمة أثناء توجهها إلى اليخت، بينما رافقت فرق خفر السواحل العائلة داخل مياه البحر.

ويتوقع أن الطاقم الذي سيعمل على خدمة العائلة القطرية الحاكمة أثناء عطلتها يتألف من 180 شخصا من بينهم طهاة ونوادل ومدربو غوص ومربيات أطفال وقوات حراسة.

هذا وليس من المعروف بعد الفترة التي ستقضيها عائلة أمير قطر في بودروم.

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