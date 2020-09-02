أنقرة (زمان التركية) – زعم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن تنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لهجوم على مسجد آيا صوفيا في إسطنبول.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن صويلو حول القبض على “أمير داعش” في تركيا، محمود أوزدين.

وأوضح صويلو أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على أوزدين في العشرين من أغسطس الماضي، مفيدا أن استجوابه كشف عن معلومات محورية غير أن مصادرة المواد الرقمية هو أهم ما في الأمر.

وفي لقاء أجراه الكاتب عبد القدير سلفي، ذكر صويلو أن تنظيم داعش الإرهابي كان يضع مخططات منذ نحو شهر ونصف للأماكن التي قد تثير فوضى داخل تركيا وعدد من المنظمات والمناطق الاقتصادية ومسجد آيا صوفيا في إسطنبول.

وتم تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد خلال الأسابيع القليلة الماضي، في قرار أحدث ضجة عالمية بسبب كون آيا صوفيا كنيسة تاريخية.

وأضاف صويلو أن الأجهزة الاستخبارية تعقبت عناصر التنظيم داخل تركيا قائلا: “في الثامن عشر من أغسطس بمدينة إسطنبول قاموا بالقبض على شخص يدعي حسين صغير يبلغ من العمر 25 عاما وحوزته رشاش كلاشينكوف استعدادا لشن هجوم. الامر الذي قادهم إلى القبض على أمير داعش في العشرين من أغسطس”.

وذكر صويلو أن تنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لاختطاف سياسيين ورجال دولة ونقلهم إلى سوريا.

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