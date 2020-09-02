إسطنبول (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة حول آثار مراسيم حالة الطوارئ على الشعب التركي، أن 21 بالمئة من المواطنين تأثروا بقرارات حالة الطوارئ التي استمرت لعامين عقعب انقلاب 15 يوليو 2016.

وأسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا، عن عزل أو وقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

مؤسسة أوراسيا “Avrasya” لاستطلاعات الرأي والدراسات، أن 61% من المواطنين يرون ضرورة عودة المفرج عنهم والحاصلين على براءة من التهم الموجهة لهم، لأعمالهم فورًا.

وأشارت إلى أن 21% من المجتمع التركي تضرر من مراسيم حالة الطوارئ إما بشكل مباشر أو عن طريق أحد أقاربه أو أحد أصدقائه، وأكدت أن 44% من المستطلعة آراؤهم أن فصل المواطنين من العمل بمراسيم حالة الطوارئ دون انتظار المحاكمات إجراء غير صحيح.

وأظهر التقرير أن 45.9 من المستطلعة آراؤهم يؤكدون ضرورة إعادة الحاصلين على البراءة من تهمة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة الخدمة لوظائفهم السابقة على وجه لسرعة.

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