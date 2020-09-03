أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف صندوق الأصول التركي إلى مستوى “سلبي”.

وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى المستوى السلبي بسبب انخفاض احتياطيها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجي والسياسة المالية الضعيفة.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي 105.7 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2019، بينما سجل 88.2 مليار دولار في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري.

هذا وتتوقع وكالة فيتش ارتفاع صافي ديون صندوق الأصول التركي بنحو ثمانية أضعاف ما هو عليه لحين حلول عام 2025 وذلك بسبب تركز استثمارات رؤوس الأموال في قطاعات الطاقة والتعدين والبتروكيماويات.

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