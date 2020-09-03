أنقرة (زمان التركية) – ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنحو 0.86 في المئة خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وتزامنا مع ذلك سجل مؤشر العملات الأجنبية في تركيا ارتفاعا تاريخيا أمام الليرة.

ووفق هيئة الإحصاء التركية ارتفع التضخم في تركيا في أغسطس الماضي مسجلا 11.77.

وكان معدل التضخم في تركيا خلال يوليو الماضي 11.76 في المئة.

ولا يزال التضخم في تركيا فوق 10 بالمئة منذ عدة أشهر.

وعقب الكشف عن إحصاءات التضخم لشهر أغسطس الماضي ارتفع سعر الدولار إلى 7.43 ليرة في حين ارتفع سعر اليورو إلى 8.78 ليرة.

وكان سعر صرف الدولار في تركيا الأربعاء 7.38، بعد ان سجل الثلاثاء 7.35 فيما بلغ سعر صرف اليورو الأربعاء 8.74 بعد أن كان الثلاثاء 8.78.

وتم تسجيل أعلى زيادة في الأسعار على أساس سنوي في السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 26.99٪ في أغسطس، تليها الصحة بنسبة 14.68٪ ثم الأطعمة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 13.51٪.

وسجلت المشروبات الكحولية والتبغ أقل زيادة سنوية بنسبة بلغت 2.44 في المئة. تضمنت قائمة الفئات التي سجلت زيادة منخفضة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق كل من الاتصالات بنحو 6.37 في المئة والترفيه والثقافة بنحو 6.61 في المئة والتعليم بنحو 8.50 في المئة.

وتضمنت قائمة الفئات التي سجلت زيادة مرتفعة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق كل من السلع والخدمات المتنوعة بنحو 26.99 في المئة والصحة بنحو 14.68 في المئة والاطعمة والمشروبات الغير كحولية بنحو 13.51 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر سجلت الملابس والأحذية أكبر تراجعا على الصعيد الشهري بنسبة بلغت 2.11 في المئة.

كما تضمنت قائمة الفئات التي تراجعت خلال شهر أغسطس المنصرم كل من الأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 0.08 في المئة.

وفي المقابل تضمنت قائمة الفئات التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال شهر أغسطس السلع والخدمات المتنوعة بنحو 5.09 في المئة والنقل والمطاعم والفنادق بنحو 1.56 في المئة.

وخلال شهر أغسطس تراجع متوسط أسعار 92 بندا من بين 418 بندا يتضمنهم المؤشر، بينما لم يسجل متوسط أسعار 53 بندا أي تغييرات وارتفع متوسط أسعار 273 بندا.

وسجل الاقتصاد التركي انكماشا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، بنسبة 9.9 بالمئة على أساس سنوي، في ظل تراجع في قيمة الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع عجز الموازنة.

وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلي أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام 9 مليارات منهم خلال الشهر الأخير.

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