أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف عدد من البنوك التركية.

ومن المستوى “المستقر” إلى السلبي” خفضت فيتش التصنيف الائتماني لـ 20 بنك تركي وشركائهم.

وكانت فيتش قد أعلنت في بيان الأسبوع الماضي إبقائها التصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى BB- مفيدة أن ارتفاع عجز الميزان الجاري الناجم عن تراجع الاحتياطي الأجنبي والسياسة المالية الضعيفة ومعدلات الفائدة الحقيقية السلبية وحوافر القروض القوية نسبيا عززت من مخاطر التمويل الخارجي.

وخفضت فيتش أيضا التصنيف الائتماني لصندوق الأصول التركي إلى مستوى “سلبي” بسبب انخفاض احتياطيها من العملة الأجنبية وتزايد مخاطر التمويل الخارجي والسياسة المالية الضعيفة.

وكان إجمالي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي 105.7 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2019، بينما سجل 88.2 مليار دولار في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري.

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