أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد لإرجاء الانتخابات التي يبدو أنه غير مستعد لها، مخالفا بذلك التوقعات بعقد انتخابات مبكرة في تركيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي تناول كرم الله أوغلو التطورات على الساحة، حيث ذكر كرم الله أوغلو أن شعبية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم تتراجع بمرور الوقت.

واعتبر كرم الله أوغلو أن تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية غير كاف للفوز بالانتخابات، قائلا: “لا يزال هناك متسع من الوقت لحين انعقاد الانتخابات والجميع يدلى بتصريحات وفقا لوجهة نظره، لكن هناك حقيقة واضحة وهي تراجع شعبية أردوغان إلى ما دون الأربعين في المئة وتراجع شعبية العدالة والتنمية أكثر”.

أضاف “في الوقت الراهن لا يمكننا أن نجزم ما سيحدث بالغد، لكن التحالف مع الحركة القومية لن يتمكن من إنقاذ العدالة والتنمية. لهذا بدأ العدالة والتنمية البحث عن حلول جديدة تتضمن إعلان الطوارئ لإرجاء الانتخابات”.

ورفعت حالة الطوارئ في تركيا في يونيو 2018 بعد عامين من فرضها عقب انقلاب يوليو 2016. وتزامن رفع الطوارئ مع فوز الرئيس رجب أردوغان بانتخابات الرئاسة مع أول تطبيق لنظام الحكم الرئاسي في البلاد.

وإذا عقدت الانتخابات التركية في موعدها سيكون ذلك في يونيو 2023، لكن بعض الأطراف ترجح أن يتم تبكير موعد عقد الانتخابات في تركيا، لكن جميع الآراء لا تستند إلى حجج كافية لدعم توقعاتها.

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