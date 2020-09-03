أنقرة (زمان التركية) – نظم محتجين وقفة أمام السفارة التركية في بروكسل للمطالبة بإخلاء سبيل المحامي، أيتاش أونسال، المضربة عن الطعام منذ 212 يوما.

وتأتي الوقفة عقب وفاة المحامية، إبرو تيماتيك، بعد 238 من إضرابها المفتوح عن الطعام.

والمحاميان حكم عليها العام الماضي بالسجن أكثر من 13 عاما، الأمر الذي دفعهما للإضراب عن الطعام لدعم مطلبهما بإجراء محاكمات عادلة.

وفي حديثه مع النسخة التركية من موقع يورونيوز أفاد أندي فيرموت، عضو منظمة التحالف الدولي للحقوق والحريات (İnternational Alliance For Rights and Freedom)، أنهم ينظمون الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتفعيل دولة القانون في تركيا.

قال : “لا بد من فصل السلطة السياسية عن السلطة القضائية. نحن نريد دعم تركيا ونريد أن يعبر الناس على آرائهم بحرية. فقدنا إبرو تيمتيك وأصبحت رمزا للعدالة. أيتاش أونسال لا تزال داخل السجن وتواصل إضرابها المفتوح عن الطعام ‏للمطالبة بمحاكمه عادلة. لا بد من إدارة تركيا بشكل مختلف”.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من منظمات المجتمع المدني من بينها لجنة حرية التجمع والتعبير عن الرأي (CLEA) والبيت الشعبي في بروكسل واتحاد العمال المهاجرين الأوروبي (AGEB).

من جانبها ذكرت البلجيكية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، ماري فرانسواز كوردمانز، أن إيبرو تيمتيك بحثت طوال حياتها عن العدالة ورحلت عن عالمنا نتيجة إضرابها المفتوح عن الطعام قائلة: “كانت تطالب بمحاكمة عادلة. قاومت على مدار 238 يوما ورحلت عن عالمنا. أيتاش أونسال مضربة عن الطعام منذ 212 يوما أيضا. لذا من المهم إسماع صوتنا وإيصاله للمسؤولين. نحن هنا من أجل تركيا والديمقراطية بوجه عام. تركيا دولة جارة وإن لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موفقا فإن هذا الوضع قد يحدث في أي مكان. نحن بحاجة إلى تضامن دولي”.

وكان الاتحاد الأوربي عبر عن حزنه لوفاة المحامية إيبرو تيمتيك وقال إنه يجب علاج الخلل في النظام القضائي التركي.