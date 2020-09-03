إسطنبول (‏زمان التركية) – كشف استطلاعً رأي بين أوساط الشباب بعمر 18-29 عامًا في تركيا، أن 76% منهم يريدون مغادرة البلاد، وقال 27.5% منهم أنهم “غير سعداء”.

وأوضحت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة ماك “MAK” لاستطلاعات الرأي والدراسات المجتمعية، أن 50% من الشباب غير سعداء، وأن 77% من الشباب يرون أن “الوساطة” و”المحسوبية” أهم وأكثر تأثيرًا في العمل داخل تركيا من المهارات، بينما أوضح 86% من الشباب أنهم يعانون من الديون.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “MAK” بالتعاون مع جامعة “يدي تابه”، في الفترة بين 13 يوليو/ تموز و20 أغسطس/ آب المنصرم.

وفق الاستطلاعاعتبر 18.2% من الشباب أنهم “سعداء”، وقال 7.8% فقط أنهم “سعداء جدًا”، قيما قال 23% قالوا إنهم “غير سعداء نهائيًا”، وأوضح 27.5% أنهم “غير سعداء”، وقال 23.5% من الشباب أنهم “لا يعتبرون أنفسهم سعداء ولا تعساء”.

أما عن مسببات السعادة، فقد عزا 26.2% من الشباب إلى “الأموال”، و16.6% إلى “العمل”، بينما ربط 12.4% سعادتهم بـ”الحالة النفسية”، و11.3% بـ”الأسرة”.

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