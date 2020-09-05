‏أنقرة (زمان التركية) – اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الحكومة اليونانية بـ “الكذب” وعدم الجدية في الحوار.

وقال جاويش اوغلو تعليقا على نفي أثينا قبول الحوار مع تركيا، إن اليونان وافقت على دعوة حلف الناتو للحوار مع تركيا من أجل تقليل حدة التوترات في منطقة شرق المتوسط، ثم عادت لتكذب الأمين العام لحلف الناتوينس ستولتنبرغ .

أوضح جاويش أوغلو: “لقد سألونا في حلف الناتو عما إذا كنّا سنشارك في الحوار أو لا، وقلنا “نعم”، وسألوا اليونان، وقالت: “نعم”. وبعدما حصل الأمين العام لحلف الناتو على الموافقات أدلى بتصريحات. بعد أن وافقت اليونان، عادت وكذبت الأمين العام للحلف. ولكن اليونان هي الكاذبة. ولكننا لم نتفاجأ بذلك”.

وأكد جاويش أوغلو إن من يملك الحق لا يتهرب من الحوار، وأن أثينا والاتحاد الأوروبي يعرفان جيدًا أن اليونان غير محقة، وشدد على أن خطوة حلف الناتو الغرض منها منع أي صدامات أو حوادث في المنطقة.

من جهة أخرى قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس إن بلاده تشترط سحب تركيا سفنها من شرق المتوسط قبل الدخول في حوار.

ووجه جاويش أوغلو انتقادات لفرنسا ووصفها بأنها الدولة الأكثر تحريضًا لليونان، قائلًا: “أتساءل ماذا سيفعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما يهزم حفتر في ليبيا”.

وبدأت أمس الجمعة محادثات فنية بين اليونان وتركيا يرعاها حلف الناتو، وقال أمين عام الحلف إنها لا تتعارض مع المصالحة التي تقودها ألمانيا، مشيرا إلى أن المحادثات الفنية لم تسفر حتى الأن عن نتائج.

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