برلين (زمان التركية) – حمل الملاكم التركي العالمي الحاصل على لقب بطل أوروبا، أونصال أريك، أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسئولية عن حياته.

وفي مقطع فيديو جديد نشره على تويتر، تحدَّث أونصال أريك عن تفاصيل جديدة حول التهديدات ومحاولات الاغتيال التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.

الملاكم أونصال أريك الذي يقيم في ألمانيا، أوضح أنه تلقى تهديدات من أشخاص مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

أونصال كان قد عثر على ظرف به عيار ناري على زجاج سيارته قبل أسابيع، وذلك عقب انتقاده في أحد تصريحاته نشاط هيئة الشؤون الدينية التركية داخل أوروبا وتجسسها على المعارضين الأتراك داخل أوروبا.

بعدها خلال إجراء صيانة لسيارته اكتشف أن الإطارات الداخلية تعرضت للقطع بآلة حادة، مما قد يؤدي إلى انفجارها ووفاته.

وفي مقطع الفيديو الجديد، تحدث عن تفاصيل محاولة الاغتيال قائلًا: “في الصباح قلت لنفسي لأخرج في نزهة بالسيارة، ولولا تحذير جاري، لما ذهبت إلى مركز الصيانة، فقد قال إن أربعة أشخاص كانوا أمام سيارتي في المساء. نظرنا ووجدنا أن الإطار الأيسر الأمامي قد فكت براغيه”.

وقال أريك في رسالته: “لقد تلقيت رسالة العيار الناري الذي وجدته أمام منزلي. لقد عثرتم على رقم هاتفي لتهديدي، والآن تحدثنا معًا وتلقيت تهديدكم. أنا أونصال أريك إن قتلت غدًا أو في أي يوم، اعلموا أن من فعل ذلك أنصار طيب أردوغان”.

وأضاف: “نعم أتلقى تهديدات كثير وكثيفة. وأكثرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكنني لا أضعها في اعتباري كثيرًا. أنا أناضل من أجل الحق والحقوق والعدل وحقوق الإنسان. لذلك أنا لا أخاف. لا يمكن لأحد أن يشتري ذمتي بالمال. أنا لم أجد شرفي وكرامتي في الشارع. لم أتقدم ببلاغ حتى الآن. أتلفت حولي، وأنتظركم”.

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