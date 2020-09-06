أنقرة (زمان التركية) – أصبحت رواية الجريمة والعقاب للروائي الروسي فيودور دوستويفيسكي مترجمة لأول مرة باللغة الكردية.

وتولى مدني أويوت ترجمة رواية الجريمة والعقاب من نسختها التركية إلى اللغة الكردية. وكان أويوت قد سبق وقام بترجمة القصة القصيرة “علام يعيش الإنسان” للمؤلف الروسي ليو تولستوي إلى الكردية أيضا.

وستشهد الفترة القادمة طرح ترجمات جديدة للعديد من الأعمال التي تركت أثارًا عميقة في عالم الأدب.

ترجمة دوستويفيسكي إلى الكردية

وقامت دار نشر نوبيهار دنيا، التي تصدر مؤلفات بالكردية في تركيا، بطرح رواية الجريمة والعقاب، أحد أهم روايات الأدب العالمي، للقراء باللغة الكردية.

وكان للرواية الأدبية، التي صدرت في مجلد واحد بعد نشرها بشكل متسلسل في مجلة المراسل الروسي على مدار عام 1866، آثار واسعة في العديد من المجالات بدء من الأدب وصولا إلى القانون.

وتركز رواية الجريمة والعقاب على المعاناة الروحية والمعضلات الأخلاقية لروديون راسكولينكوف وهو طالب فقير يدرس في مدينة سان بطرسبرج ويخطط لقتل سيدة تقرض المال بفوائد من أجل الحصول على نقودها.

وكان يؤمن راسكولينكوف أن النقود ستخلصه من الفقر وستمكنه من مواصلة القيام بأعمال كبيرة غير أن التردد والارتباك سيطمسان خطة القتل.

يذكر أن الحكومة التركية لا تزال تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية، كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.

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