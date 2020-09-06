أنقرة (زمان التركية) – حظي حفل زفاف أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشاركة واسعة بينما لم يلتزم الحضور بالإجراءات الاحترازية المعلنة مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات أصدرت بدء من الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري قرارات تفرض اقتصار مدة حفل الزفاف في تركيا على ساعة واحدة وأن يكون الحضور من أقارب الدرجة الاولى.

لكن حفل زفاف حسين يامان، نجل البرلماني عن مدينة كوجالي جميل يامان عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاهل قرار وزارة الداخلية الذي صدر عقب تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد، وعمم على كافة الولايات التركية.

وكانت السلطات التركية قد ألزمت قاعات الحفلات بمنع الرقص وتنظيم الطاولات والمقاعد بما يتوافق مع قاعدة التباعد الاجتماعي وحظر تقديم شتى أنواع الأطعمة والمشروبات.

وعلى الرغم من هذا ظهر الحضور في الصور الملتقطة بحفل زفاف نجل البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وهم يتناولون الأطعمة والمشروبات مع عدم مراعاة التباعد الاجتماعي.

وخلال حفل الزفاف انتهك العروسان أيضا شرط ارتداء الكمامة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 278 ألفًا و228 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 6620 حالة حتى مساء السبت.

ومنذ الأسبوع الماضي تواصل أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا الزيادة في ظل مخاوف من الدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا.

وسجلت تركيا مساء السبت 1673 حالة إصابة جديدة، و56 حالة وفاة بفيروس كورونا. ولا يزال عدد المتعافين من كورونا أقل من عدد المصابين، حيث تم تسجيل 984 مريضا تعافوا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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