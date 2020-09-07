الرياض (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات القضائية السعودية اليوم الإثنين صدور أحكام نهائية بحق ثمانية مدانين في قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في تركيا قبل نحو عامين.

الناطق الرسمي باسم للنيابة العامة أعلن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل جمال خاشقجي من قبل المحكمة الجزائية بالرياض.

وأصدرت المحكمة أحكام بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية، مبيناً أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة.

وفق وكالة الأنباء السعودية “قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”.

وأضاف الناطق أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

ووفق الناطق باسم السلطة القضائية بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.

وقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول.

وعقب أيام من الإنكار أكدت السعودية مقتل خاشقجي إثر شجار مع سعوديين، وأعلنت التحقيق مع 31 مواطنًا، لكن لا يزال حتى الآن مكان جثة خاشقجي التي أثار اختفائها جدلا مجهولا.

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