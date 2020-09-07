إسطنبول (زمان التركية) – كشفت أحدث التقارير تسجيل تراجع كبير في صادرات تركيا من السيارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تقرير اتحاد مصدري قطاع صناعة السيارات، كشف أن صادرات قطاع صناعة السيارات في تركيا، سجلت مليارًا و545 مليون دولار أمريكي، بانخفاض مقداره 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أوضح التقرير أن سبب تراجع مبيعات السيارات المصنعة في تركيا، للخارج خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، يرجع إلى إيقاف مصانع السيارات أنشطتها بسبب وباء كورونا (Covidien-19) حيث توقف الإنتاج وكذلك أنشطة الإصلاح والصيانة بماصنع السيارات.

بينما بلغت صادرات تركيا من السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 14 مليارًا و536 مليون دولار أمريكي، ليحتل القطع المركز الثاني بين قطاعات التصدير بنصيب 12%.

وانخفض إجمالي صادرات تركيا في أغسطس 2020 بنسبة 5.7 ٪ مقارنة بأغسطس 2019.

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