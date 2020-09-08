القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي “الجبان” الذي استهدف يوم أمس الأحد، دورية تابعة للحرس الوطني التونسي في منطقة سوسة القنطاوي، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر الحرس الوطني وجرح آخر.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، إن أبو الغيط عبّر عن استنكاره الشديد للحادث، وقدّم خالص تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولعائلة الفقيد، وأعرب عن تمنياته للمصاب بالشفاء العاجل.

وجدّد البيان التأكيد على وقوف جامعة الدول العربية الدائم إلى جانب السلطات التونسية والشعب التونسي في مواجهة آفة الإرهاب، وكل ما من شأنه إشاعة عدم الاستقرار في البلاد.

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