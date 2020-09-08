القاهرة (زمان التركية)ـــ صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء على قانون يرخص لوزارة البترول التنقيب عن النفط والغاز في خليج السويس.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 159 لسنة 2019.

وينص القانون على “الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نبتون إنرجى إيجيبت بى.فى. للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الأمل البحرية بخليج السويس (ج.م.ع)”.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت في يونيو الماضي التوصل إلى كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية جنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من الزيت الخام، وتواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج.