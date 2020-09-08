أنقرة (زمان التركية)ــ قالت السلطات التركية إن 47 موظفا في العاصمة أنقرة أدينو بالحصول على رشوة مالية.

وفي نطاق التحقيق في قضية الرشوة التي أجراها مكتب المدعي العام في أنقرة، صدرت أوامر اعتقال بحق 47 مشتبهاً بهم.

ومن بين المشتبه بهم موظفو مديرية مراقبة وتنسيق الاستثمار التابعة لمحافظة أنقرة.

ووفق المصادر الأمنية تم القبض على 37 شخصًا من بين 47 شخصًا صدر بحقهم أمر احتجاز.

جدير بالذكر أن تركيا حلت بالمركز 78 عالميا ضمن مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد في عام 2019، وأشار تقرير المنظمة الصادر إلى الارتفاع مجددا فى معدل الفساد داخل تركيا، وتراجع تصنيفها من “دولة شبه حرة” إلى “دولة غير حرة”.

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