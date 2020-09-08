أنقرة (زمان التركية) – أدلى رئيس قبرص التركية، مصطفى أكينجي، بتصريح جديد صادم بشأن تركيا، حيث شدد على ضرورة التخلي عن عبارة “الوطن الكبير” و”الوطن الصغير” وأن تصبح قبرص التركية دولة مستقلة بذاتها.

وعهدت الحكومات التركية على إطلاق وصف”الوطن الكبير” على تركيا و”الوطن الصغير” على جمهورية شمال قبرص التركية.

وخلال مقابلة مع موقع يورونيوز استنكر أكينجي وصف وسائل الإعلام له بـ”عدو تركيا”، مفيدا أن وسائل الإعلام تتداول هذا الوصف عن عمد.

وأدلى أكينجي بتصريحات ستثير الجدل فيما يخص العلاقات بين تركيا وقبرص التركية، حيث أعرب عن رغبته في أن تصبح قبرص التركية دولة مستقلة بذاتها، وأن يتم التخلي عن عبارة “الوطن الأكبر والوطن الأصغر” قائلا: ” فلنحتفظ بعبارة الوطن الأكبر والوطن الأصغر داخل قلوبنا وإن كنا دولة تسعى أن يعترف العالم بها فيتوجب علينا أن نصبح كيانا مستقلا بذاته وقادرًا على إدارة وقيادة نفسه بنفسه وأن يتلقى الدعم في هذا الإطار”.

هذا وأكد أكينجي أنه بات يتوجب على قبرص التركية أن تتعلم صيد السمك وألا تنتظر أن يتم منحها، مشيرا إلى وجود مساعٍ لتشكيل العلاقة بين تركيا وقبرص التركية بعيدا عن علاقة الرئيس والمرؤوس.

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